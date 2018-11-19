Порошенко обвинили в передаче лицензии на добычу украинского газа массажисту

Юлия Тимошенко – глава партии «Батькивщина» – обвинила президента Украины Петра Порошенко в том, что он передал лицензию на добычу газа своему личному массажисту.

Расследовать данный факт она попросила Национальное антикоррупционное бюро «незалежной» (НАБУ), передаёт РИА Новости.

Выступая на заседании согласительного совета фракций Верховной Рады, лидер «Батькивщины» пояснила, что такая информация была ранее опубликована в местных СМИ.

Также она отметила, что украинский лидер переписал лицензию на имя руководителя своего СПА-центра без всяких аукционов и каких-либо законных процедур.

«Прошу считать это заявлением о преступлении, которое я направляю в НАБУ», – резюмировала Тимошенко.