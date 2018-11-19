Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 19.11.2018

Порошенко обвинили в передаче лицензии на добычу украинского газа массажисту

«Expert Online» 2018

Юлия Тимошенко – глава партии «Батькивщина» – обвинила президента Украины Петра Порошенко в том, что он передал лицензию на добычу газа своему личному массажисту.

Расследовать данный факт она попросила Национальное антикоррупционное бюро «незалежной» (НАБУ), передаёт РИА Новости.

Выступая на заседании согласительного совета фракций Верховной Рады, лидер «Батькивщины» пояснила, что такая информация была ранее опубликована в местных СМИ.

Также она отметила, что украинский лидер переписал лицензию на имя руководителя своего СПА-центра без всяких аукционов и каких-либо законных процедур.

«Прошу считать это заявлением о преступлении, которое я направляю в НАБУ», – резюмировала Тимошенко.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок
    3. Курс доллара: началась новая игра
      Курс доллара: началась новая игра