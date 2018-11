Премьера мистического шоу танцующего CONCORD ORCHESTRA

Новое шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» первого в мире танцующего оркестра увидят более 150 тысяч зрителей в 55 городах России.

Симфония рок-музыки

Один из самых необычных симфонических оркестров покажет свое новое шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона». Совершенно по-новому прозвучат супер-хиты самых известных рок-групп: Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N' Roses. Рок в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов – потрясающая музыка, в которой есть особый драйв и эмоциональность. Музыканты будут исполнять любимые мелодии наизусть, танцевать, импровизировать.

Музыкальное открытие осеннего сезона

Шоу станет настоящим музыкальным открытием осеннего сезона. Самые взыскательные и искушенные зрители будут поражены и восхищены богатством красок, волшебством музыки, виртуозностью музыкантов, оригинальными дизайнерскими костюмами, потрясающими световыми эффектами, масштабностью и зрелищностью шоу.

Музыканты «CONCORD ORCHESTRA», в костюмах грифонов, создадут необычные хореографические образы, символизирующие покорение стихий неба и земли. На сцене будет царить атмосфера любви, вдохновения, страсти. А грифон - мифическое существо с крыльями орла и головой льва, будет властелином мыслей и чувств! Девиз шоу, как и всего гастрольного тура: «Грифон исполняет желания!». Зрителей ждет много волшебных сюрпризов от организаторов шоу.

Уникальный состав необычного оркестра

Дирижер оркестра - Fabio Pirola родом из Италии, блестяще окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке, затем несколько лет стажировался в России. В 2016 году Fabio собрал команду из одаренных, креативных, открытых для экспериментов, ищущих новые формы творческой самореализации, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов и возглавил проект: «CONCORD ORCHESTRA» . За эти годы оркестр выпустил 3 собственные авторские программы, дал более 300 концертов на культовых музыкальных площадках России. Шоу симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA» традиционно собирают полные залы, публика с восторгом принимает талантливых музыкантов и знаменитого дирижера. У мистического шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» есть все шансы завоевать особое расположение зрителей. Билеты на премьеру раскупаются еще на старте продаж.

We are the champions…

Рок-музыка никого не оставляет равнодушным, она наполнена искренностью, она никогда не лжет. Исполнять рок – музыку можно только на самом высоком уровне, на уровне чемпионов. И CONCORD ORCHESTRA это удается! В исполнении оркестра всегда звучит только самый настоящий, мощный, честный рок! Музыканты, без преувеличения, могут сказать о себе словами из песни Queen: «We are the champions!»

Шоу состоится 5 декабря в Москве на сцене Крокус Сити Холл. Получить более подробную информацию о шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» и приобрести электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru