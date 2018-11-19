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Москва, 20.11.2018

Прогноз погоды: зима близко, но надёжного снежного покрова пока не предвидится

«Expert Online» 2018

И о прогнозе погоды... 

Согласно прогноза Гидрометцетра, в ночь на 18 ноября в российской столице выпал первый ноябрьский снег. Однако надёжного снежного покрова, как ранее прогнозировали синоптики, он пока не дал. 

И как утверждают специалисты центра погоды «Фобос», по прогнозу, в Москве, на ближайшие 14 дней снеега и не предвидется. При этом погода в Москве и Московской области на этот период вполне благоприятная.

В частности, согласно прогнозу Гидрометценра, на этой неделе в столица будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, а погода в Москве и области сохранит спокойный зимний характер. Синоптики ожидают кратковременный снег и слабый ветер. Атмосферное давление немного повысится, но серьёзного дискомфорта это не вызовет, - даже у метеозависимых людей.

По прогнозу погоды от Гидрометцентра, дневная температура на этой и следующей неделе будет колебаться от плюс 3 до минус 2 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать от нуля до минус 5 градусов. На дорогах возможна гололедица, особенно над путепроводами и на мостах.

При этом надёжного снежного покрова по-прежнему не предвидится. Как прогнозируют синоптики, согласно многолетнему наблюдению за погодой, формирование постоянного снежного покрова в Москве ожидается на Гурьев день – 28 ноября.

Согласно народным приметам, выпавший в этот день снег пролежит до весны. Кроме того, много снега в Гурьев – предвестник хорошего урожая.

Ранее сообщалось, что по данным Гидрометцентра 17 и 18 ноября в Москве выпадет первый снег, который принесёт в регион атмосферный фронт с Баренцева моря.

В свою очередь столичный Главк МЧС предупредил москвичей о гололедице в ночь на вторник, 20 ноября.

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