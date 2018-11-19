РФ может отказаться от создания национальной космической станции

Евгений Микрин – главный конструктор пилотируемых комплексов России – заявил, что наша страна может отказать от создания национальной околоземной космической станции если будет продлена работа МК, то наша страна может отказаться.

По его словам, своя станция будет нужна, если будет принято принципиальное решение не продлевать работу МКС (международной космической станции), передаёт РИА Новости.

«Если будет МКС, то своей и не надо», – резюмировал Микрин, добавив, что продлении эксплуатации МКС может быть объявлено в самое ближайшее время.

Напомним, первоначально планировалась, что МКС прекратит свою работу в 2020 году. Однако в прошлом году было принято решение о продлении её эксплуатации до 2024 года.