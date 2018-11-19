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Москва, 19.11.2018

Румыния может бросить вызов России в энергетической сфере

«Expert Online» 2018
  • Румыния может бросить вызов России в энергетической сфере
AP/TASS

Углеводороды уже обеспечили Румынии высокую степень энергетической самодостаточности. Однако под дном Черного моря находятся, утверждают геологи, месторождения нефти и особенно газа, существенно превышающие сухопутные. Не удивительно, что румынские углеводороды привлекли внимание энергетических гигантов. Причем, несколько компаний, например, американский гигант ExxonMobil и австрийская компания OMV Petromуже начали бурильные работы в Черном море. 

«Положение Румынии как потенциально значительного производителя газа в этом регионе является уникальным,- считает Марк Биком, исполнительный директор компании Black Sea Oil & Gasкоторая принадлежит Carlyle Group и Европейскому банку реконструкции и развития.- Природные ресурсы Румынии могут представлять угрозу российской монополии на энергоносители». 

Энергетические гиганты, однако, не торопятся инвестировать в Румынию. Они решили выждать после того, как правительство этой страны неожиданно для энергетиков приняло закон, согласно которому все бурильные работы на морском шельфе и, естественно, добываемые из морского дна углеводороды облагаются налогами. Кроме этого, согласно новому закону половина добытых углеводородов и в первую очередь газа должна оставаться в Румынии несмотря на то, что внутренние потребители и тем более внутренняя инфраструктура не в состоянии «переварить» такие большие объемы энергоносителей. 

На данный момент Румыния добывает ок. 10,5 млрд м³ газа в год, главным образом, на суше, и при этом потребляет 11-12 млрд м³, что делает ее в отличие от соседей практически независимой от российского газа. 

Согласно данным геологов, под дном Черного моря залегает от 170 до 200 млрд м³ газа, которые могут быть извлечены к 2040 году. Это столько же, сколько Румыния потребила за 15 лет. Это действительно большие запасы, потому что их хватит, чтобы четыре года полностью удовлетворять потребности в газе такой страны, как Франция. 

Не удивительно, что в Бухаресте все больше проникаются своим значением как минимум регионального энергетического хаба. 

«Румыния может стать региональным хабом,- рассказал агентству AFP представитель Министерства энергетики Румынии,- и способствовать обеспечению энергетической безопасности Европы». 

Шансы Румынии на превращение в газовый хаб Европы повышает и выход из ЕС Великобритании. Румынские власти не сидят, сложа руки. Не так давно они начали строить 479-километровый трубопровод BRUA, проект, который частично финансируется Евросоюзом. Труба пересчет также Болгарию, Венгрию и Австрию. По ней газ из Каспийского и Черного морей пойдет в Центральную Европу.

Однако для успешного осуществления проекта необходимо нормальное, желательно бесперебойное финансирование. С деньгами же, как нередко бывает, возникли проблемы. Причем, не исключено, что в них виноват сам Бухарест.  

В октябре парламент Румынии принял закон, вводящий прогрессивный налог на бурение на морском дне и требующий от производителей продавать половину добытого газа на территории Румынии. Авторы нового закона надеются, что он принесет в сундуки правительства в следующие 20 лет порядка 20 млрд долларов.  

Однако этот закон существенно охладил пыл энергетиков. По крайней мере, подавляющее большинство их сейчас явно не торопится инвестировать в Румынию. 

Недовольна новым законом, затрагивающим энергетиков, и румынская Ассоциация энергетиков - Black Sea Offshore Titleholders Association (RBSTA), члены которой вложили в энергетический сектор Румынии в последние десять лет более 2 млрд долларов. 

В качестве доводов против закона эксперты указывают на отсутствие в стране инфраструктуры, которая способна «переварить» половину добываемого газа. Достаточно сказать, что лишь одно из каждых трех домовладений в Румынии подключено к газу. В сельской же местности подавляющее большинство семей и вовсе отапливает свои жилища дровами. 

Однако несмотря на явные нестыковки румынские власти не намерены отказываться от довольно жесткого подхода к отношениям с энергетиками. 

«Служить просто транзитным местом для транспортировки газа и помогать развитию других государств будет непростительной ошибкой»,- считает лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгнеа, который считается фактическим главой правительства Румынии. 

Ему вторит главный советник правительства по экономическим вопросам Дариус Вальков. Он и вовсе сравнивает отмену или изменения октябрьского закона с государственной изменой. 

  

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