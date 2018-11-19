Кремль отреагировал на заявление Польши по «Северному потоку-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным заявление премьер-министра Польши по "Северному потоку-2", подчеркнув, что этот проект выгоден Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Гамбурге, заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". По словам главы польского правительства, "эскалация агрессии" в отношении Киева может последовать, когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы "столь важную роль".

"Это неудачное заявление. "Северный поток-2" — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект. Причем он экономически привлекателен не только для поставщика, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего, в Германии", — заявил журналистам Песков.

Он отметил, что объемы потребления газа в Европе растут.

"Альтернативой российского природного газа является сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция ощутимо дороже", — подчеркнул Песков."Подобные инсинуации, как те, которые вы упомянули — это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. Вы знаете, что много нападок. Мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный им, более дорогой, американский газ", — добавил пресс-секретарь президента.