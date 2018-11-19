Сила женщин в бизнесе: как стать начальницей своей жизни

Женщины-предприниматели абсолютно не новое явление. Изначально, разумеется, предпринимательские попытки «слабого пола» были встречены мужским миром снисходительно.

Это продолжалось до тех пор, пока такие гиганты как, например, Эсте Лаудер (американская предпринимательница, основательница и первый председатель совета директоров корпорации Estee Lauder), Рут Хэндлер (предпринимательница, президент компании Mattel, создатель куклы Барби) не заняли видное положение и не достигли финансового успеха. Несмотря на это, в наши дни корпоративный мир по-прежнему является полигоном ожесточенной борьбы за права женщин. Последние исследования говорят о том, что гендерное равенство в профессиональной сфере может увеличить доход на человека на 20% к 2030 году. Но преимущества простираются еще дальше, если учитывать и немаловажный человеческий фактор: женщины-предприниматели вдохновляют своим примером других женщин достигать целей и исполнять мечты. В развивающихся странах женщины реинвестируют 90% своего дохода в свои семьи и окружающих, а это, говоря простым языком, означает, что инвестиции в женщин – это инвестиции в наше общее будущее.

Примером может послужить участница Премии «Woman Who Matters» Илона Лунден, основательница и генеральный директор компании LUNDENILONA, специализирующейся на производстве натуральной косметики для волос.

Во многих интервью Илона рассказывает, как именно она пришла к успешному бизнес-проекту и раскрывает секреты, которые помогли ей в своё время. На вопрос о первом «бизнесе» девушка признается, что «предпринимательская жилка» была у неё чуть ли не с детства: в 14 лет, например, Илона перепродавала купленные оптом ручки, а уже в 20 вместе со знакомым зарегистрировала первое ИП.

Илона уверена, что в современном мире просто необходимо ответственно подходить к своему делу, соблюдать дисциплину и планировать каждый день до мелочей. Сама девушка строит график на полтора месяца вперед, стремясь учесть собственные задачи, интересы семьи и вероятность возникновения внезапных проблем.

Помимо дисциплины Илона считает одним из главных ориентиров в жизни вдохновение. К ней, как она признаётся, желание работать приходит через трудности. «Когда все хорошо, я в стагнации, но стоит возникнуть какому-то препятствию, как я сразу собираюсь с силами и прыгаю выше головы. Мне необходимо, чтобы в меня не верили, чтобы предавали, мне, как ни странно, нужны недоброжелатели, это вызывает во мне продуктивную злость» – заявляет Илона в своем интервью для интернет-журнала Organic Woman.

Одним словом, занятие предпринимательством может быть альтернативой фрилансу или неполной занятости — запуск собственного дела гораздо выгодней как по финансовым параметрам, так и в контексте распределения времени. А как не испугаться предстоящих трудностей, учесть максимум рисков, быть начальницей для самой себя и иметь максимальную продуктивность, расскажут спикеры Форума «Woman Who Matters», лично столкнувшиеся с миром бизнеса, будучи женщинами.