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Москва, 19.11.2018

СМИ: Трампу грозит импичмент

«Expert Online» 2018

Президенту США Дональду Трампу грозит процедура импичмента.

Если представители Республиканской партии проиграют демократам борьбу за пост председателя судебного комитета палаты представителей американского Конгресса, то досрочная отставка главы Белого дома станет неизбежной, пишет газета Politico.

По данным издания, которое ссылается на свои источник в руководстве Республиканской партии, даже после того, как они по итогам промежуточных выборов потеряли контроль над палатой представителей, республиканцы обещают решительно защищать своего лидера от нападок демократов.

Поэтому пост в судебном комитете, который должен стать основным центром для демократических атак на Трампа, главная задача «слонов».

«Если это борьба будет проиграна, то на 99,9% процедура импичмента будет запущена», - резюмировал один из экспертов издания.  

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