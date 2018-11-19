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Москва, 20.11.2018

Учёные выяснили, что вызывает депрессию и деменцию

«Expert Online» 2018

Учёные Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНДиНФ) Российской Академии Наук установили, что осложнения после инсульта и черепно-мозговых травм приводят к деменции и депрессии.

Согласно статистике, ежегодно в мире от черепно-мозговых травм и инсультов умирают миллионы человек. При этом, как утверждают медики, смерть в 9 из 10 случаев наступает не от самого инфаркта головного мозга или его травм, а от осложнений, которые вызваны ими.

Но даже при благоприятном исходе, людей, которые перенесли инсульт или получили тяжёлые травмы головы, ожидают долгосрочные последствия, передаёт «Газета.Ru»

Российские учёные пришли к выводу, что речь идёт, прежде всего о таких недугах, как деменция (приобретенное слабоумие с утратой ранее полученных знаний и навыков) и депрессия. При этом наши исследователи первые в мере установили механизм появления этих болезней. Сделали они это, основываясь на результаты своих прошлых исследований и работ других научных групп.

По мнению самих учёных, результаты их работы имеют огромное практическое значение. Прежде всего, они помогут медикам предотвращать посттравматические когнитивные расстройства.

Ранее сообщалось, что учёные-генетики установили одну из главных причин развития слабоумия. Согласно их выводам, основная часть случаев ранней деменции связана с появлением мутаций в наборе генов в отдельных клетках головного мозга человека.

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