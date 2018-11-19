В Стамбуле проходит встреча Путина и Эрдогана

В эти минуты в Стамбуле, во дворце Йылдыз проходит встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, которые прибыли во дворец сразу после церемонии завершения укладки морского участка трубопровода «Турецкий поток».

Переговоры проходят в закрытом режиме (один на один), передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в окружении главы РФ, среди основных тем переговоров: укрепление двусторонних отношений, а также международная обстановка и ситуация в Сирии.

Ранее сообщалось, что по мнению руководителя пресс-службы президента РФ Дмитрия Пескова, «Турецкий поток» обезопасит Южную Европу.