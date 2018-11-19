Вашингтон начинает холодную войну против Пекина

Главный «ястреб» американской администрации – вице-президент Майк Пенс выступает инициатором нового витка обострения

На прошлой неделе эпицентр мировой политики сместился на Дальний Восток, где один за другим прошли два крупных саммита. Их главный итог – начало новой холодной войны. Причем, сейчас речь идет о холодной войне Вашингтона не с Москвой, а с Пекином.

Не очень понятно, по чьей инициативе: Дональда Трампа или по личной инициативе самого Майка Пенса роль зачинщика в американо-китайской холодной войне взял на себя американский вице-президент. В любом случае можно утверждать, что это задание он выполняет с удовольствием. По крайней мере, «ястребиные» наклонности Пенса хорошо известны. К тому же, холодную войну с Китаем он начал не на прошлой неделе в Сингапуре и на Папуа, а полутора месяцами раньше, 4 октября, когда выступал в Гудзоновском институте. Вице-президент США обвинил тогда Пекин во всех смертных грехах, включая притеснения тибетцев и уйгуров, знаменитую программу «Сделано в Китае 2025», направленную на достижение превосходства китайцами в сфере высоких технологий; долговую дипломатию и грандиозный проект «Один пояс, один путь». Обвинения коснулись всех сфер: политической, экономической, военной, культурной, идеологической и т. д.

На Дальнем Востоке Майк Пенс повторил уже прозвучавшие обвинения и дополнил их рядом новых упреков и призывов. Главный – призыв к странам региона не брать у Китая кредиты и инвестиции, чтобы избежать долговой зависимости от Поднебесной, чреватой, как живописно расписывают в Вашингтоне, многочисленными ужасами.

Выступая с таким призывом, США, естественно, намекают на то, что они могут предложить кредиты и финансовую помощь на более справедливых и выгодных условиях. Вашингтон, похоже, не прочь попытаться воспользоваться опытом борьбы с Советским Союзом, когда американцы «обескровили» Москву в финансовом отношении и развалили СССР. Однако они забывают, что сегодняшний Китай, обладающий самыми большими в мире валютными запасами, не Советский Союз даже в годы наивысшего подъема. Хотя, с другой стороны, у них для таких случаев всегда есть мощное и безотказное оружие – доллар. При помощи печатного станка американцы могут напечатать сколько угодно миллиардов долларов.

Пенс также поведал планете, что США вовсе не торопятся, как это изображают журналисты, побыстрее закончить торговую войну с китайцами и «не изменят своего курса до тех пор, пока свой курс не изменит Китай».

После азиатских саммитов стало очевидно, насколько эфемерны всеобщие надежды на то, что в ходе встречи между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине в конце ноября будут достигнуты договоренности, которые приведут хотя бы к перемирию в торговой войне, от которой с каждым днем все больше страдает глобальная экономика. Напротив, после слов Майка Пенса, которые его шеф, можно смело предположить, полностью поддерживает и разделяет, стали еще более реальными угрозы введения Вашингтоном новых тарифов на китайские товары вдобавок к уже введенным на четверть триллиона долларов. Естественно, что китайская сторона симметрично ответит такими же тарифами на американские товары, что не успокоит, а еще больше обострит торговые противоречия между Пекином и Вашингтоном.

США не только предъявляют Китаю обвинения в разных сферах, но и совершают в этих сферах практические шаги. От торговой войны между ними страдает вся планета, но наибольшую тревогу, конечно, у всех вызывает возможность военного столкновения двух главных экономик планеты. Вооруженный конфликт между американской и китайской армиями наиболее вероятен в Южно-Китайском море (ЮКМ), в очень важном как со стратегической, так и с экономической точки зрения регионе, который Пекин как минимум на 80% считает своим. Вашингтон под предлогом обеспечения свободы судоходства в ЮКМ патрулирует спорные воды, причем, не только наращивает интенсивность патрулирования и пытается сколотить, по своему обыкновению, международную коалицию, но и делает это демонстративно провокационно. Американские корабли и самолеты проплывают и пролетают в непосредственной близости от искусственных островов, которые китайцы намыли из морского песка со дна и превратили в опорные пункты. Любое столкновение в воздухе или на воде, подобное ЧП, которое едва не произошло несколько недель назад, когда китайский военный корабль «подрезал» американский патрульный эсминец и прошел в нескольких десятках метров от него, могут привести к вооруженному конфликту.

Союзников у Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе больше, чем у Китая, но после прихода к власти Трампа с его протекционистской политикой в области торговли и экономики не согласны даже самые близкие союзники Америки, такие, например, как Япония, Австралия, Южная Корея. Майк Пенс попытался успокоить тревоги в регионе, что действия США принесут крупные неприятности странам региона и заставят их выбирать между Вашингтоном и Пекином.

«Соперничество между Соединенными Штатами и Китаем в этом регионе вовсе не означают проведение каких-то враждебных действий,- заявил вице-президент США.- Эти вопросы можно решать, по нашему мнению, за столом переговоров».

Однако мало кто в Азиатско-Тихоокеанском регионе несмотря на показной оптимизм Белого дома ждет, что Пекин и Вашингтон сумеют договориться в ближайшем будущем.

«Это один из эпизодов борьбы за доминирование между США и Китаем,- объясняет Кунихико Мияке, бывший работник МИД Японии, который сейчас работает в университете Ритсумейкан.- Она продлится какое-то время. Как бы мы ее ни называли, это холодная война и она идет независимо от того, хотим мы ее или нет».