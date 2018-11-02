Самолет Air France «не пустили» в небо России

Самолет французской авиакомпании Air France, выполнявший в четверг рейс Париж - Хошимин, вынужден был вернуться во Францию в связи с отсутствием разрешения на пролет в воздушном пространстве России. Об этом в пятницу сообщftn ТАСС со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

По информации одного из пассажиров рейса и самого авиаперевозчика, самолет Air France совершил вылет из парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль 1 ноября в 13:10 по местному времени (15:10 мск). "Спустя несколько часов капитан сообщил, что у нас нет разрешения на то, чтобы лететь на частью российской территории, и что мы возвращаемся в Париж", - сказала пассажирка рейса.

"Мы были удивлены, я никогда о таком не слышала, другие пассажиры тоже. И капитан подтвердил, что не сталкивался с таким за всю свою работу", - продолжила она.

Вернувшись в парижский аэропорт, пассажиры обратились к представителям авиакомпании с просьбой пояснить ситуацию, однако сотрудники Air France не смогли предоставить никакой информации. Часть пассажиров была перенаправлена на другие рейсы, другим пришлось провести ночь в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу. В авиакомпании полагают, что могла произойти компьютерная ошибка.