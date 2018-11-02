Курс доллара достиг предела

Курс доллара резко снизился после достижения максимумов за 16 месяцев. Накануне индекс доллара достигал уровне 97,177. Однако в четверг перешел к падению, потеряв почти один пункт от пика. В пятницу утром курс доллара почти не изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда.

По состоянию на 8.04 мск индекс доллара рос на 0,02%, до 96,29 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1413 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1408 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 113,05 иены за доллар со 112,72 иены, передает ПРАЙМ.

По мнению аналитиков, в последние дни доллар рос на фоне предвыборной неопределенности в США. Однако по мере приближения голосования (6 ноября) на промежуточных выборах аппетит к риску у инвесторов возрастает. Более того резкий рост британского фунта к доллару показал, что любые позитивные новости по Brexit или по Италии способны придать сил долларовым медведям. Большинство прогнозов сходятся на том, что доллар начнет ослабевать к евро, британскому фунту и иене к концу 2018 года и продолжит снижаться в 2019 году.

В пятницу участники торгов ждут данных по безработице в США в октябре от американского министерства труда позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне сентября в 3,7%, при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 193 тысячи после увеличения на 134 тысячи месяцем ранее.

Курс доллара на 10.05 мск пятницы снижался на 3 копейки — до 65,69 рубля, курс евро рос на 7 копеек, до 75,03 рубля.