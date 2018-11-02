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Москва, 02.11.2018

Авиация Израиля полтора месяца не проводит операций в Сирии

«Expert Online» 2018

После 17 сентября, когда был сбит российский самолет Ил-20, Израиль не провел ни одной самостоятельной операции в Сирии, хотя руководство страны неоднократно заявляло, что продолжит бомбардировки иранских объектов на территории САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский журнал Contra Magazine

За последние полтора месяца ни одного упоминания о таких ударах в израильской прессе не было. При этом Contra Magazine исключает возможное объяснение, согласно которому операции продолжаются, но о них не сообщают СМИ.

Похоже, в Израиле, несмотря на многочисленные заявления Тель-Авива, все же опасаются зенитных ракетных систем С-300, которые Москва поставила Дамаску после инцидента с Ил-20.

Самолет сбили 17 сентября сирийские ПВО, но его фактически подставили под огонь израильские летчики, находившиеся в небе над Латакией. Формально Израиль выполнил условия соглашения с Россией и предупредил об операции своих ВВС, но сделал это, во-первых, всего за минуту до ее начала, а во-вторых, ввел в заблуждение российскую сторону относительно места ее проведения и не сообщил о точном местонахождении своих истребителей.

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