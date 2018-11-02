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Москва, 02.11.2018

Лавров рассказал, заинтересована ли России в сохранении ДРСМД

«Expert Online» 2018

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – заявил, что наша страна заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом он подчеркнул, что сожалеет о намерениях США выйти из договора, но понимает, что это решение уже окончательное, передаёт РИА Новости.

Напомним, в конце октября пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что выход России из ДРСМД стал бы ошибкой.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора с РФ о РСМД, подписанного ещё в декабре 1987 года. Это вызвало настоящую панику во всём мире. Как считают политологи, своим заявление глава Белого дома дал старт новой гонке вооружений.

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