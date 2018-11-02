Немцы приехали в Кремль, обеспокоенные ситуацией с «Северным потоком — 2»

Представители деловых кругов Германии с предельной откровенностью высказались по поводу санкций на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Владимир Путин провел встречу с представителями крупнейших немецких предприятий – активом Восточного комитета германской экономики, говорится на сайте Кремля. На встрече обсуждались вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития торгово-экономических отношений России и Германии, реализацией совместных проектов, в том числе в энергетике, промышленной кооперации, цифровой экономике и сельском хозяйстве.

В рамках встречи председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле отметил, что, несмотря на все кризисы и конфликты, бизнес оказался самым сильным связующим звеном между Россией и Германией, Россией и Европейским союзом. С 2017 года товарооборот снова растёт, сказал он, в абсолютном выражении в 2017 году торговый оборот был 55 млрд евро, и мы надеемся, что в этом году мы снова перейдём границу в 60 млрд.

«Мы должны рассчитывать на их (американских санкций — «Эксперт») дальнейшее ужесточение. Мы глубоко встревожены тем, что эти санкции сформулированы очень неточно и нечётко, так что для отдельных предприятий очень сложно понять, будут они их касаться или нет», – отметил Вольфганг Бюхеле. Особое беспокойство вызывает у немецкого бизнеса угроза финансированию проектов со стороны глобальных банков, которые стремятся избегать даже гипотетических рисков санкций.

«Мы все желаем изменений к лучшему, однако всё ещё очень много сообщений о кибератаках, операциях спецслужб, и всё это, конечно, осложняет улучшение ситуации, на которое мы очень надеемся, к которому мы так стремимся. Мы надеемся также, что, несмотря на все проблемы, проект «Северный поток —2», который сейчас строится, будет реализован в полном объёме и в соответствии с указанными сроками», — заявил Вольфганг Бюхеле, добавив, что «Россия ‒ великая и влиятельная страна. Поэтому, конечно, Вас не удивит, если мы скажем, что мы надеемся, что Россия будет вносить ещё более активный вклад в международную разрядку. Мы просим Вас об этом. Это было бы хорошо для России, для Европы и для глобальной экономики в целом».

Только с 2013 года Германия поставила в Россию товаров на сумму 134,6 млрд долларов, поясняет директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов, и это преимущественно, высокотехнологическая продукция с высокой добавленной стоимостью.

Санкции, которые мы ждём уже в этом месяце — это вторая часть по «делу Скрипалей», напоминает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. По сути, Россию обвиняют в использовании химического оружия. За то, что строится «Северный поток — 2» наложить санкции не могут, но повод под это дело придумать — без проблем, говорит она.

Следовательно, делает вывод эксперт, в ближайшее время в санкционных запретах может и не будет задействован СП-2. На деле же весь мир понимает, что строительство газопровода невыгодно для США, которые давно пытаются пристроить сланцевую нефть Европе. И если им очень сильно захочется сейчас раздуть конфликт, то и в ближайших санкциях его зашифруют. Например, наложат запрет на работу с компаниями, которые участвуют в строительстве. Главной мишенью внимания окажутся европейцы.

Да, признает Екатерина Туманова, им есть что терять, ведь если они нарушат санкции - могут сами попасть в список под запрет, а это чревато отказом в партнёрских отношениях со стороны американских компаний. Как европейцы отреагируют? Два месяца назад одна немецкая компания уже сообщила, что в случае любой опасности она выйдкт из проекта. Но, с другой стороны, уже давно европейцы только и говорят о том, что пора отходить от зависимости от США. И вот он — шанс. Воспользуются ли они им? Покажет время, заключает аналитик.

Вообще же, подобные кремлевскому диалоги сейчас не редкость в отношениях России и Германии, говорит аналитик ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов. С какой стороны не посмотреть – Германия является из всех остальных государств западной Европы самым верным союзником России в экономических и политических проектах. Поэтому ее ключевые деятели политики и экономики так или иначе, но с благоволением будут продолжать говорить в адрес России реплики со знаком плюс.

Г-н Бюхеле высказал опасения, что новые санкции будут еще более агрессивны и менее понятны, чем предыдущие. Таким образом он указывает на то, что даже несмотря на готовность Германии идти с Россией рука об руку, взрывоопасность санкций может оказаться настолько непредсказуемой, что вероятны вынужденные меры по отказу от предоставления финансирования тех или иных проектов или даже выходу из них.

Ключевое внимание в этом информационном сообщении, разумеется, уделено главному европейскому энергопроекту, «Северному потоку — 2», уверен Антонов.

В целом, заключает эксперт, на текущий момент угрозы со стороны санкций для «Северного потока — 2» представляются с наименьшим порогом рисков, поскольку основное финансирование проекта уже осуществлено, а недостающее «Газпром» уже не раз гарантировал обеспечить за счет собственных средств.