Особенности проектирования системы вентиляции и кондиционирования

Работы по проектированию вентиляционных систем основываются на точных замерах и расчетах существующих параметров. Первым делом необходимо точно рассчитать воздухообмен в помещении, что даст возможность выполнить затем аэродинамические расчеты.

На основании этих данных подбираются габариты и виды воздуховодов, принимается решение о наиболее подходящей мощности вентиляционных установок.

В настоящее время наибольшую популярность завоевали системы кондиционирования, функционирующие на базе кондиционеров сплит-систем. Их главное достоинство заключается в простоте проектирования. При подготовке задания на проектирование в компании http://www.ArxProektStroy.ru следует учитывать разницу между температурами воздуха в разных помещениях.

Чаще всего система вентиляции и кондиционирования дома разрабатывается в два главных этапа:

Сначала готовится проект ТЭО. На данном этапе проектных работ тщательно выбирается тип системы. Помимо того, определяются оптимальные технические площадки для монтажа применяемого оборудования и некоторые важнейшие параметры. Кроме того, принимается решение о типе и местонахождении кондиционеров, типе хладоносителей, расходе тепловой энергии, типе и числе холодильных агрегатов и насосов, весе и установленной мощности электрического оборудования системы. Затем готовится предварительная схема системы. После ее утверждения заказчиком готовится рабочий проект.

Затем разрабатывается рабочий проект с учетом теплотехнических параметров строительных конструкций, данных строительной планировки и технологического задания. Далее выполняется расчет тепловлаговыделений, на основании которого можно выполнить расчет воздухообмена для всех помещений по отдельности с соблюдением всех нужных параметров. Производится подбор требуемого оборудования, ответственного за воздухообмен и напор в системе. Выполняется окончательный подбор самой подходящей схемы, и определяются все ее параметры. Далее производится чертеж планов, на которых указывается местонахождение оборудования вместе с разводкой воздуховодов и трубопроводов.

Потом производятся аэродинамический и гидравлический расчеты, устанавливается уровень шума. После заполнения спецификаций по используемому оборудованию, применяемым материалам и арматуре проект согласуется заказчиком с пожарной инспекцией и санэпидемстанцией. Затем заказывается требуемое оборудование.