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Москва, 02.11.2018

Пассажиры авиакомпании British Airways теперь смогут выбирать аэропорт при путешествиях из Москвы

«Expert Online» 2018
  • Пассажиры авиакомпании British Airways теперь смогут выбирать аэропорт при путешествиях из Москвы

С 28-го октября 2018 года один из трех ежедневных рейсов авиакомпании из Москвы в Лондон будет летать из Шереметьево. Аэропорт Шереметьево расположен в 29 километрах к северо-западу от центра города, в то время как Домодедово находится на расстоянии 42 километров к юго-востоку от Москвы.

Расписание British Airways не изменится, у пассажиров останется возможность путешествовать утром, днем и вечером из Москвы в Хитроу Терминал 5. Летать по новому маршруту будет Airbus 321. 

Помимо запуска новых маршрутов по всему миру, British Airways инвестируют 4,5 миллиарда фунтов в течение следующих 5 лет в удобство своих пассажиров. 72 авиалайнера будут оснащены высокоскоростным WiFi, доступом к зарядке в каждом сиденье и новым эксклюзивным интерьером. Порядка 600 миллионов фунтов выделены на усовершенствование бизнес-класса Club World, где пассажиры смогут оценить новое меню и СПА-комплекты от White Company.

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