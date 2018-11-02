СМИ: Центробанк начал бороться с обналичкой через малый бизнес

Банк России начал борьбу с компаниями малого бизнеса, которые занимаются обналичкой.

Согласно данным регулятора, на продажу наличности приходится 29% транзитных операций повышенного риска. При этом за прошлый год банки провели сомнительных операций на общую сумму в 422 млрд руб., пишет газета «Коммерсант».

В Центробанке отмечают, что обналичивание происходит следующим образом. Сначала нуждающиеся в наличности компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства. В свою очередь торговый точки расплачиваются по безналичному расчёту с поставщиками, а полученную наличность никак не отражают в отчётности, продавая её.

Особое внимание Банк России требует уделить малому бизнесу, который был зарегистрирован после 1 января 2016 года со счётом, открытым после 1 января 2017 года и налоговой нагрузкой не более 2%. У вызвавших подозрения компаний малого бизнеса кредитная организация будет обязана на 24 часа приостановить банковскую операцию. Дальнейшее решение о проведении или отказе в проведении операции уже будет приниматься после специального расследования.