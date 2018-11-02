Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 02.11.2018

СМИ: Центробанк начал бороться с обналичкой через малый бизнес

«Expert Online» 2018

Банк России начал борьбу с компаниями малого бизнеса, которые занимаются обналичкой.

Согласно данным регулятора, на продажу наличности приходится 29% транзитных операций повышенного риска. При этом за прошлый год банки провели сомнительных операций на общую сумму в 422 млрд руб., пишет газета «Коммерсант».

В Центробанке отмечают, что обналичивание происходит следующим образом. Сначала нуждающиеся в наличности компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства. В свою очередь торговый точки расплачиваются по безналичному расчёту с поставщиками, а полученную наличность никак не отражают в отчётности, продавая её.

Особое внимание Банк России требует уделить малому бизнесу, который был зарегистрирован после 1 января 2016 года со счётом, открытым после 1 января 2017 года и налоговой нагрузкой не более 2%. У вызвавших подозрения компаний малого бизнеса кредитная организация будет обязана на 24 часа приостановить банковскую операцию. Дальнейшее решение о проведении или отказе в проведении операции уже будет приниматься после специального расследования.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Курс доллара преодолел психологический уровень
      Курс доллара преодолел психологический уровень
    3. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы