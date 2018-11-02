Строительство дачных домов и коттеджей: особенности и различия

Возведение полноценного коттеджа стоит дешевле возведения дачного дома. Экономия достигается за счет проживания в нем в течение круглого года. При этом способы перемещения стройматериалов следует продумать заранее в соответствии с расстоянием, на которое местность удалена от городской инфраструктуры.

Дом – это общее название жилого строения, которое рассчитано на постоянное или временное проживание. Оно может располагаться как в черте городе, так и за его пределами. Коттеджем называется строение, обычно рассчитанное на проживание в течение круглого года. Раньше коттеджами назывались строения, расположенные в местности рядом с домами со схожими коммуникациями. В настоящее время коттеджами называют и самостоятельные объекты недвижимости, расположенные на значительном расстоянии от соседних зданий и коттеджных поселков. В компании http://stroyedom.ru/ вы можете заказать как строительство дачных домов, так и коттеджей.

Под дачным домом понимается строение, рассчитанное на проживание всей семьи только в течение летнего сезона. Преимущество дачи заключается в том, что она расположена в местности, которая удалена от городского шума. Придомовой земельный участок зачастую используют для хозяйственных целей, возделывания сельскохозяйственных культур, выращивания овощей и фруктов.

Если жилой дом можно использовать в качестве дачи, то есть проживать в нем только в течение летнего сезона, то дачный домик не рассчитан на проживание в нем в зимнее время при сильных холодах. Главная задача возведения дачного дома заключается в обеспечении комфортного микроклимата для его использования в теплый сезон. Его стены имеют небольшую толщину, теплоизоляционные качества которых не рассчитаны на защиту от сильных морозов. Например, допустима основная кирпичная кладка, толщина которой составляет не более полутора кирпичей. Толщина газобетонных блоков, используемых в этих целей, может не превышать двести-триста миллиметров. Повышенное внимание отводится верхним этажам. В доме с чердаком следует предусмотреть комфортность проживания на нижних этажах. В дачном домике мансардного типа повышенное внимание отводится защите от духоты и перегрева с применением следующих способов:

Высаживание на придомовом земельном участке деревьев и кустарников с толстой кроной.

Использование защитных солнечных навесов.

Проектирование домов с небольшими оконными проемами.

Из-за высокой скорости возведения дачные дома не рассчитаны на продолжительное использование. Срок их эксплуатации не превышает сорока лет.