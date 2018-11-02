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Москва, 02.11.2018

В Германии заявили о важности сотрудничества с Россией

«Expert Online» 2018

Мануэла Швезиг – премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии – заявила о важности сотрудничества с Россией.

По её мнению, добиться стабильности в Старом Свете, а также во всем мире можно будет лишь тогда, когда ФРГ, РФ и Европа в целом начнут активнее работать друг с другом, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что необходимо видеть сходство между Россией и Германией, не забывая критически оценивать нынешнее сотрудничество.

«Важно понять, почему сейчас наши страны отдалились друг от друга, и как можно скорее искать пути сближения», – резюмировала Швезиг, добавив, что ФРГ и РФ должны обязательно усиливать молодежный обмен, чтобы в будущем передать диалог уже следующему поколению политиков.

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