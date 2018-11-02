В Госдуме объяснили, почему Коломойский не попал под санкции

Виктор Водолацкий – заместитель председателя комитета по делам СНГ нижней палаты российского парламента – объяснил, почему скандально известный украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский не попал под контрсанкции РФ.

По его мнению, это произошло, потому что сейчас Коломойский никак не влияет на политику властей «незалежной», передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что бизнесмен в настоящее время вообще не проживает на Украине. Поэтому его влияние на политику Киева равны нулю.

«А в списке находится лишь те, кто сейчас непосредственно влияет на решения, которые принимают президент «незалежной» и Верховная Рада. Коломойского в этом списке не существует, поэтому его там и нет», – отметил депутат.

Между тем, ранее сам украинский бизнесмен в интервью местным СМИ заявил, что его нет в списках Москвы, так как они якобы согласовывались с администрацией Петра Порошенко.

«Уверен, что все, кто прочитал эту глупость был сильно удивлён. Никто не мог себе представить, что мы могли согласовывать списки с Украиной. Поэтому сказанное Коломойским – бред сумасшедшего», – резюмировал Водолацкий.

Напомним, 1 ноября 2018 года Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах РФ на санкции Украины. Под ограничительные меры нашей страны попали 68 компаний «незалежной», а также 322 гражданина Украины. Однако среди них нет Коломойского и президента Украины Петра Порошенко.

Позже в Кремле пояснили, что включение в списки Порошенко выглядело бы «запредельным».