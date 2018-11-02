В Кремле ответили, почему Москва не меняет Вышинского на украинского журналиста

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – ответил на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, почему Москва не хочет обменять Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко.

По мнению представителя Кремля, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы. Поэтому арестованный на Украине Кирилл Вышинский должен быть незамедлительно освобождён, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что Вышинский был арестован за журналистскую деятельность.

«Чем, кстати занимается и представитель УНИАН в Москве, за что его никто не арестовывает», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Напомним, руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован в мае 2018 года в Киеве. Журналист подозревается в поддержке ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.