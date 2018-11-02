В Минпромторге предложили протестировать беспилотные авто в Татарстане и Москве

В Министерстве промышленности и торговли РФ предложили провести тестирование беспилотного транспорта сразу в двух регионах страны – в Татарстане и Москве.

Согласно проекту постановления Кабмина РФ, этот эксперимент должен пройти с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года, пишет «Парламентская газета».

В документе также вводятся такие понятия как «владелец беспилотного автомобиля» и «водитель беспилотного автомобиля». Отмечается, во время проведения эксперимента владелец беспилотника будет обязан проводить на видео фиксацию всех действий водителя и дорожно-транспортной обстановки.

При этом весь видеоархив должен быть сохранён на срок от 10 лет. При этом владелец авто также обязан предоставлять к нему доступ по запросу из МВД или Минпромторга.

Кроме того, согласно документу правительства, всю ответственность за ДТП с участием беспилотного авто ложиться на его владельца. По результатам эксперимента, будут сформированы специальные требования для беспилотных автомобилей и их дальнейшего использования.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года на территории инновационного центра «Сколково» запустили сервис для вызова беспилотного такси. При этом первое беспилотное такси начало курсировать в нашей стране ещё летом этого года в «Иннополисе», который расположен в 40 км от Казани.