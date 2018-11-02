В ОДКБ объяснили отставку Хачатурова с поста генсека организации

Валерий Семериков – исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ – заявил с чем связана отставка Юрия Хачатурова с поста главы организации.

По его словам, дело в том, что его кандидатуру отозвала Армения, передаёт РИА Новости.

«Они его представляли, они его отзывают», – подчеркнул Семериков.

При это он убеждён, что отставка Хачатурова никак не отразится на работе организации.

«Как работали, так и будем работать», – резюмировал Семериков, добавив, что в самое ближайшее время лидеры государств ОДКБ решат, представитель какой страны будет следующим генсеком.

Напомним, генеральный секретарь Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров 2 ноября покинул свой пост, который он занимал с апреля 2017 года.

Решение об отзыве Хачатурова приняла Армения. Исполняющим обязанности генсека ОДКБ будет заместитель Хачатуряна – представитель РФ Валерий Семериков.