Володин озвучил сценарий возвращения России в ПАСЕ

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – озвучил сценарий, при котором делегация РФ вновь начнёт участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, возможность вернуться появится лишь тогда, когда у тех, кто не хочет видеть нашу страну в ПАСЕ возобладает здравый смысл, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

При этом он подчеркнул, что работа ассамблеи должна быть нацелена на развитие дружбы и сотрудничества между странами. Однако сейчас, как отметил Володин, эту парламентскую площадку используют только для разжигания конфликтов и сведения политических счетов.

«Поэтому сейчас РФ не видит смысла возвращаться в ПАСЕ», – резюмировал спикер Госдумы.

Напомним, наша страна была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России.

Ранее сообщалось, что 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил условие выхода России из Совета Европы.