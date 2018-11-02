Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 02.11.2018

Володин озвучил сценарий возвращения России в ПАСЕ

«Expert Online» 2018

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – озвучил сценарий, при котором делегация РФ вновь начнёт участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, возможность вернуться появится лишь тогда, когда у тех, кто не хочет видеть нашу страну в ПАСЕ возобладает здравый смысл, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

При этом он подчеркнул, что работа ассамблеи должна быть нацелена на развитие дружбы и сотрудничества между странами. Однако сейчас, как отметил Володин, эту парламентскую площадку используют только для разжигания конфликтов и сведения политических счетов.

«Поэтому сейчас РФ не видит смысла возвращаться в ПАСЕ», – резюмировал спикер Госдумы.

Напомним, наша страна была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России.

Ранее сообщалось, что 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил условие выхода России из Совета Европы.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Курс доллара преодолел психологический уровень
      Курс доллара преодолел психологический уровень
    3. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы