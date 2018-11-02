Россия бьет рекорды по закупке золота

Центробанк России в третьем квартале 2018 года приобрел более 92 тонн золота – рекордный объем для РФ за квартальный период, сообщает ПРАЙМ со ссылкой Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Приобретение золота российским ЦБ происходит на фоне распродажи долларовых активов.

В третьем квартале золотой запас РФ впервые в истории превысил 2000 тонн и теперь составляет 17% от общемировых накоплений.

Другим активным участником рынка в указанный период являлись власти Турции, которые несмотря на девальвацию национальной валюты, увеличили объем покупок золота на 18,5%.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, которые приводит РИА Новости, Банк России продолжит наращивать долю золота в золотовалютных резервах на фоне сокращения инвестиций в американские ценные бумаги.

"Это сложившаяся тенденция, страны последние лет пять наращивают золотой запас в золотовалютных резервах, сокращая долю в долларах: вложения в американские ценные бумаги рекордно снизились. Я думаю, что эта тенденция продолжится", — отметил Аксаков.

Цены на золото выросли более чем на 6 процентов после падения до минимума с января прошлого года - $1.159,96 за унцию - в середине августа. При этом на рынке наблюдается непривычная корреляция - золото растет вместе с курсом доллара.