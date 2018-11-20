Аида Гарифуллина в Большом зале консерватории

11 декабря в 19:00 в Большом зале Московской консерватории выступят звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского.

Пласидо Доминго назвал Аиду Гарифуллину «одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего». Его слова подтверждает головокружительная карьера певицы, ставшей после победы на конкурсе Operalia в 2013 году желанной гостьей на сценах лучших оперных домов и концертных залов мира. В 2017 году она получила за лучший сольный альбом награду ECHO Klassik, которую называют Оскаром в классической музыке, а летом 2018 года выступила на торжественных концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу.

Cолистка Венской оперы и Мариинского театра, в 2017 году Аида Гарифуллина триумфально дебютировала в Парижской национальной опере, исполнив титульную партию в «Снегурочке» Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова, а затем Мюзетту в «Богеме» Пуччини. В насыщенном графике певицы выступления в Большом театре Лисеу (Барселона), Театре Елисейских Полей (Париж), Арена ди Верона, Уигмор-Холле (Лондон), Музикферайне (Вена), на Дрезденском и Венском оперных балах.

Концертный сезон этого лета она завершила в Зальцбурге на одном из европейских фестивалей, где исполнила главную женскую парию в опере Бизе «Искатели жемчуга»; ее партнерами по сцене стали Пласидо Доминго и Хавьер Камарена. В начале следующего года Аида Гарифуллина впервые выйдет на сцены Метрополитен-оперы («Дон Жуан» Моцарта) и Берлинской государственной оперы («Обручение в монастыре» Прокофьева).

Обладательница легкого сопрано и изумительного тембра, Аида Гарифуллина равно хороша как на театральной, так и на концертной сцене. В любой стране публика и критика с восторгом отмечают не только ее талант, блестящее владение голосом и яркий артистический темперамент, но и ослепительную красоту, обаяние и изысканный вкус певицы.

Концерт Аиды Гарифуллиной в Москве – большая редкость. Впервые с сольной программой на столичной сцене она выступила в феврале 2017 года в Большом зале Московской консерватории. Тогда в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова прозвучали арии и романсы русских и зарубежных композиторов (П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж. Пуччини).

11 декабря Аида вновь выйдет на сцену Большого зала, где выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением его художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста России Александра Сладковского. С этим оркестром певицу, родившуюся в Казани, связывает давняя творческая дружба: выступление в Москве с прославленным коллективом в рамках программы «Одаренные дети Татарстана» принесло 13-летней Аиде первый крупный успех, за которым последовала стипендия фонда Ф. И. Шаляпина «Лучший голос года».

Сегодня ГСО Республики Татарстан входит в число лучших коллективов России, его концертов публика с нетерпением ждет в Москве, Перми, Оренбурге, Иркутске, Сочи, Тюмени, ни один крупный фестиваль не проходит без его участия. Мощная энергетика и харизма Александра Сладковского вдохнули в оркестр новые силы, успешная реализация амбициозных творческих проектов вывела его на новый уровень мастерства, обеспечив широкое признание коллектива в России и за рубежом.

Об Аиде Гарифуллиной:

Аида Гарифуллина родилась и выросла в Казани. Первые уроки музыки она получила от своей мамы Ляйли Ильдаровны, дирижера хора, – именно мама вдохновила Аиду стать оперной певицей. Затем Аида училась в Высшей школе музыки в Нюрнберге и в Университете музыки и исполнительского искусства в Вене.

В 2013 году российская певица-сопрано Аида Гарифуллина выиграла международный конкурс Operalia. С 2013 по 2016 г. она является солисткой Венской оперы и выступает в образе таких героинь, как Мюзетта («Богема»), Сюзанна («Свадьба Фигаро»), принцесса Евдоксия («Иудейка»), Эльвира («Итальянка в Алжире»), Адина («Любовный напиток»), Церлина («Дон Жуан») и Норина («Дон Паскуале»). В России Аида была солисткой Мариинского театра, где исполняла партии Джильды, Сюзанны, Адины, а также Наташи в «Войне и мире» – опере, поставленной режиссером Грэмом Виком, с прямой трансляцией в мировые кинотеатры.

В сезоне 2016/2017 Аида выступала в Венской опере, впервые спела главную партию в «Ромео и Джульетте» с Пласидо Доминго в качестве дирижера, а также дебютировала в Парижской опере, где исполнила главную роль в «Снегурочке». Среди ее концертных выступлений были Дрезденский Адвент-концерт, сольные концерты в пражском Зале Сметаны и Московской консерватории, два гала-концерта с Дмитрием Хворостовским на фестивале Grafenegg, концерт с Лоуренсом Браунли в Театре Елисейских полей и возвращение в Уигмор-Холл.

В сезоне 2017-2018 Аида дебютировала в Метрополитен-опере (Нью-Йорк) в партии Церлины в «Дон Жуане» Моцарта, а также на сцене Большого театра «Лисео» (Барселона), где исполнила главную партию в «Ромео и Джульетте». Артистка продолжила выступления в Парижской опере («Богема») и Венской государственной опере («Богема», «Риголетто»), приняла участие в концертном исполнении оперы «Искатели жемчуга» на Зальцбургском фестивале, а также в концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу в Москве. В новом сезоне ее ждут спектакли в Венской и Метрополитен-опере, а также концертные программы в Москве, Санкт-Петербурге, Вероне, Пекине и Шанхае.

В феврале 2017 года Аида Гарифуллина выпустила долгожданный сольный альбом «AIDA» на одном самых авторитетных лейблов в мире классической музыки - Decca Classics. В записи принял участие Корнелиус Майстер – дирижер и руководитель Симфонического оркестра Венского радио. На альбоме можно услышать произведения легендарных композиторов: Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, а также французских лириков Гуно и Делиба. Альбом доступен во всех цифровых магазинах, включая Apple Music: https://apple.co/2yJfIa6

http://www.aidagarifullina.net

Об Александре Сладковском:

Александр Сладковский родился в Таганроге в семье музыкантов. Окончил Московскую и Санкт-Петербургскую консерватории. Лауреат III Международного конкурса имени С.С. Прокофьева. Ассистировал Марису Янсонсу и Мстиславу Ростроповичу. С 2006 по 2010 гг. являлся дирижером Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

С 2010 г. – художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. За восемь лет работы в ГСО Сладковский радикально изменил ситуацию, значительно повысив статус коллектива в музыкально-общественной жизни республики и всей страны. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского – первый российский региональный коллектив, записанный на телеканалах Medici.tv и Mezzo.

В апреле 2014 г. ГСО РТ под управлением Сладковского выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В мае того же года коллектив впервые услышали в концертном зале Токийского Форум-центра. В 2016 г. оркестр впервые за всю историю дал концерты в рамках Европейского тура в Брукнерхаусе (Линц) и в Золотом зале Мюзикферайн (Вена).

Александр Сладковский – артист международного концертного агентства IMG Artists, сотрудничает с лейблами SonyMusic и RCA RedSealRecords. В 2016 г. совместно со звукозаписывающей компанией «Мелодия» реализованы несколько глобальных музыкальных проектов: запись трех симфоний Густава Малера, а также запись всех симфоний и инструментальных концертов Д. Шостаковича.