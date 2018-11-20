Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg TV заявил, что курс доллара обвалится на 30% в случае, если американская валюта утратит свой статус мировой резервной валюты — и это станет для Америки «худшим кошмаром».

По мнению миллиардера, причиной обвала курса доллара может стать дальнейший рост "тройного дефицита США" - дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций. Тройной дефицит США вскоре отпугнет иностранных покупателей облигаций Казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30%. В таком случае, место доллара в качестве основного мирового резервного актива займут другие валюты, однако назвать их эксперт отказался.

«Роль доллара снизится, а владельцы американских бондов пострадают. И тогда вы увидите усиление позиций других валют. Каких именно? Ну, это слишком большая тема для текущего разговора», — заявил Далио.

Также Далио отметил роль золота, сказав, что инвесторы должны рассмотреть возможность размещения от 5 до 10 процентов своих активов в драгоценном металле в качестве хеджа против политических рисков.

Рэй Далио видит на сегодняшних рынках параллели с 1930-ми годами. Как и 80 лет назад, финансовые рынки находятся на поздних этапах своего краткосрочного бизнес-цикла, учитывая, что Федеральная резервная система ужесточает денежно-кредитную политику, а цены на акции в США достигают рекордных максимумов.

Помимо всего прочего, мир наводнен долгами и эта долгосрочная проблема без простого решения, учитывая, что процентные ставки во многих странах с развитой рыночной экономикой остаются почти рекордными, а центральные банки уже приобрели активы на триллионы долларов.

Рэй Далио последовательно критикует политику повышения ставок ФРС. По его словам, если курс доллара обвалится, по крайней мере, у регулятора не будет нужды таргетировать инфляцию.

Тем временем, курс доллара во вторник утром делает попытки восстановиться по отношению к другим основным мировым валютам после снижения днем ранее, сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,1448 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1454 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 112,55 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,56 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 96,21 пункта.

В понедельник индекс доллара потерял около 0,3% на фоне заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, сделанных в конце прошлой недели. Так, сразу несколько чиновников выразили опасения относительно перспектив мировой экономики. Это вызвало у трейдеров некоторые сомнения относительно курса американского регулятора на повышение базовой ставки, которое оказывает поддержку доллару.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 ноября 2018 составляет 66,00 рубля, курс евро на сегодня равен 75,32 рубля.