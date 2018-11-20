FAANG допрыгались

Страх и ненависть в Нью-Йорке

По итогам торгов в понедельник, 19 ноября 2018 года, почти все крупные IT-компании США продемонстрировали довольно серьезное снижение во главе с пятеркой FAANG. Как сообщили «Вести.Экономика», акции Amazon упали на 5,1%, Apple – на 4%, Alphabet (Google) – на 3,8%, Netflix – на 5,5%, Facebook – на 5,7%. При этом индекс Dow Jones снизился на 1,6% до отметки 25 017,44 пункта, а S&P 500 – на 1,7%, до 2 690,73 пункта.

Акции остаются под давлением из-за опасений инвесторов по поводу экономического конфликта США и Китая, который может продлиться намного дольше, чем ожидалось. Как объяснил телеканалу CNBC управляющий по торговой стратегии брокерской компании TD Ameritrade Шон Круз, «это действительно серьезный фактор и он наглядно прослеживается по IT-сектору. Данные компании во многом подвержены влиянию от развития переговоров между США и Китаем».

Для некоторых компаний рыночную ситуацию усугубили их внутренние проблемы. Таковы разногласия в руководства Facebook, начавшиеся, по данным Wall Street Journal, из-за преследующего соцсеть скандала о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Акциям Apple добавили негатива прогнозы о снижении продаж.

Смена парадигмы

Торговые войны США и КНР являются лишь одной из причин текущего падения рынка, указывает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Так, говорит он, стоит помнить и о результатах промежуточных выборов США, из-за которых демократы теперь смогут активнее отстаивать свою повестку и «вставлять палки в колеса» президенту-республиканцу. И об увеличении процентных ставок ФРС, благодаря чему наблюдается рост спроса на долговой рынок, что может привести к массовому перетоку капитала из акций в более надежные облигации, вследствие чего фондовые активы попросту не смогут дорожать в отсутствие прежнего спроса.

Вполне возможно, полагает аналитик, что мы наблюдаем смену парадигмы на рынках. Долгое время акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) «летели» вверх и тянули за собой остальные бумаги, однако, было ли это поведение оправданным? Скорее всего, нет. Активно обсуждая «пузырь» криптовалют, многие упустили из виду абсолютно иррациональное поведение технологического сектора, который рос несоизмеримо реальным успехам. По мнению Михаила Мащенко, в ближайшее время конкуренция с долговым рынком заставит инвесторов более трезво оценивать данные компании, чьи акции вполне могут вернуться к своим максимальным отметкам в будущем, но не в отрыве от остальных отраслей, как это было недавно, а вместе с ними.

Нагрелись

При этом, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, американский фондовый рынок просто перегрет, а спекулянты подводят под это какое-то объяснение, понятное широким массам. Перегрев этот имеет давнюю историю, все началось с окончанием последнего раунда QE, в результате которого цены на многие активы оказались выше равновесных по причине простой накачки рынков деньгами. Они и тогда, в 2014 году, казались высокими, но сейчас индексы забрались слишком высоко, тогда как другие макроэкономические параметры остались прежними.

Например, 10-летние US Treasuries демонстрировали годовую доходность в 10% как раз тогда, в 2014, когда оканчивался очередной раунд QE, и сейчас они показывают такую же доходность. Это значит, что рынки, скорее всего, перегреты, а IT-индустрия просто исторически перегревается быстрее всего, потому что средний инвестор не понимает, как работают технологические компании. Он знает что-то про Фейсбук и Твиттер, но не понимает их бизнес-процессов, и при первой же панике продает.

Обострение торговой войны с Китаем принесет ему как минимум минус 1 процентный пункт роста ВВП из 6.6% прогнозных на этот год, считает Алексей Антонов, но нужно понимать, продолжает он, что замедление экономики Китая по цепочке передастся всем развивающимся странам из региона. Эффект будет кумулятивным: Тайвань, Малайзия и Гонконг могут тоже пострадать, пострадают Индонезия и Индия.

США справедливо предполагают, что с их размером экономики и размером военного бюджета у них проблем будет намного меньше. Поэтому, по прогнозам «Алор Брокер», S&P500, возможно, и вернется на отметку 2600, но большой распродажи не будет, потому что скоро вступят в силу другие факторы, например подготовка к предновогоднему ралли, хотя до него еще далеко, самыми дальновидными инвесторами будет осуществляться уже сейчас.