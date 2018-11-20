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Москва, 20.11.2018

Лавров рассказал о «смертных грехах» России

«Expert Online» 2018

Сергей Лавров – глава российского внешнеполитического ведомства – предположил, почему нашу страну обвиняют «во всех смертных грехах».

По его словам, делается это лишь по одной причине – Россия препятствует деструктивным начинаниям Запада в мире, передает RT.

При этом он подчеркнул, что именно это обстоятельство – главный повод для того, чтобы «вешать» всякие ярлыки. Не став уточнять, против каких «деструктивных начинаний» выступала наша страна, глава МИД отметил, что оппоненты называют Россию «ревизионистской державой».

«На самом деле они просто делают всё, чтобы наказать Россию за независимый курс, как во внешней, так и во внутренней политике. Они намерены провести ревизию всех основополагающих инструментов международного права, собираясь заменить их своими», – резюмировал министр иностранных дел РФ.

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