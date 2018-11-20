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Москва, 20.11.2018

Меркель и Макрон обманывают весь мир

«Expert Online» 2018
  • Меркель и Макрон обманывают весь мир
AP/TASS

Президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель вводят в заблуждение весь мир, поскольку дружат напоказ, считает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По мнению автора материала, у лидеров «есть  масса поводов для разногласий», но они стараются сделать «хорошую мину при плохой игре»,  делая вид, что дипломатические отношения их стран развиваются, как нельзя лучше.

Издание приводит в пример президентов Путина и Трампа, которые лишь «ругаются, дерутся да спорят», тогда как Эммануэль Макрон и Ангела Меркель подают пример всем остальным, появляясь вместе на публике и держась друг друга на саммитах.

При автор Süddeutsche Zeitung уверен, что миру необходим пример такой дружбы двух лидеров и  «всем необходимо вести себя так, как они - невозмутимо, сдержанно и дружелюбно, несмотря на существующие разногласия».

Напомним, в воскресенье, 18 ноября, немецкий канцлер Ангела Меркель в Берлине провела встречу с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Темами для диалога Меркель и Макрона стали двусторонние, международные вопросы.

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