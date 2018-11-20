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Москва, 20.11.2018

На Жириновского подадут в суд за оскорбление

«Expert Online» 2018

Александр Хинштейн – бывший советник главы Росгвардии, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – заявил, что в самое ближайшее время подаст в суд на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

По словам парламентария, Жириновский оскорбил его в эфире одного из политических ток-шоу, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что его коллеги в комиссии по этике отпиской отреагировали на его жалобу. Поэтому у него нет другого выбора, как подавать на Жириновского в суд.

Напомним, Александр Хинштейн направил в комиссию Госдумы жалобу на лидера ЛДПР, который в ходе телепередачи Владимира Соловьева допустил в адрес депутата антисемитские высказывания.

Оданко комиссия ответила Хинштейну, что «неправомочна давать какую-либо оценку, так как данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов».

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