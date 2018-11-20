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Москва, 20.11.2018

Нефть пошла в рост после заседания ОПЕК

«Expert Online» 2018

На торгах лондонской Интерконтинентальной биржи нефть Brent потеряла в цене 1,5%, достигнув отметки $66,05 за баррель. Таким образом, не удалось удержать показатели пятницы прошедшей недели. Отмечается, что на ситуацию оказал влияние рост коммерческих запасов нефти в США, а также увеличение добычи нефти Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК

Так, на Лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени январский фьючерс на нефть марки Brent поднялся до 67 долларов 31 цента за баррель (+0,82%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке контракт на нефть WTI с поставкой в декабре подорожал до 57 долларов 14 центов за баррель (+1,20%).

Официальные лица Саудовской Аравии тем временем заявляют, что текущая стоимость барреля нефти занижена, и нефть должна была бы сегодня стоить примерно $80−87 за «бочку».

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