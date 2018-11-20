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Москва, 21.11.2018

Почему взять кредит онлайн — не страшно?

«Expert Online» 2018

Рассуждения о рациональности взятия кредита ведутся со времен его появления. С одной стороны заемщик получает денежные единицы, с другой — отдавать нужно больше. Статья признана рассудить: почему взяв кредит онлайн вы не потеряете все свои сбережения.

Почему кредит на карту — плохо?

Старшее поколение грешит в сторону займов из-за отсутствия актуальной информации. А она такова — нормальные банки не пытаются обмануть людей. Более того, нормальные займ на карту могут дать с кредитными каникулами, отсрочками и рефинансированием. Зависит все от массы параметров:

  • кредитной истории лица, который берет кредит наличными или на карту;
  • возраста, пола, текущего места работы;
  • наличия получения гарантированных платежей (стипендий, пенсии).

Нормальными все банки назвать тоже нельзя. Есть остатки прошлых лет, которые всеми правдами и неправдами пытаются обобрать бедного человека до нитки. Используют они примитивные методы: подмена подписываемого договора, мелкий шрифт, обязательные дополнительные услуги. Последним пользуются и хорошие заимодатели, в разумных пределах.

Подобных скверных организаций единицы, они имеют одно отделение, которое и на отделение то не похоже, и их легко вычислить. Даже плохо финансово подкованный человек, воспользовавшись интернетом, сможет понять уровень предоставляемых ему услуг.

Какие бывают займы?

Видов кредитования очень много. Основное отличие — цель взятия, соответственно со специфическими условиями под конкретную цель. Например автокредит отлично подойдет для приобретения машины, а пенсионный обрадует льготными условиями всех достигших пенсионного возраста.

Отдых пройдет вдвойне хорошо, если не отдать в первый же день полугодовую зарплату — лучше взять туристический и отдавать постепенно. Ипотечный подарит молодоженам жилье, а потребительский — мебель и бытовую технику. Получив образовательный займ на карту, можно будет не теснится в выборе университета. Даже при необходимости срочного лечения поможет кредит — целевой.

Помимо целей они различаются способами выдачи. Можно получить кредит наличными или на пластиковую карточку.

Займ на карту: в чем удобство?

Кредит онлайн позволяет в любой момент времени получить сумму денег на свои цели с минимальным количеством бумажной волокиты. Будь-то покупка новенького айфона или автокредит — отдавать по частям менее болезненно для бюджета. Да и условия весьма привлекательны:

  • получить желаемую вещь сейчас, пользоваться актуальным в актуальное время;
  • не откладывать несколько лет на одну крупную покупку;
  • забыть про постоянные соблазны потратить уже накопленную сумму.

Взять кредит на карту и не попасть в кабалу просто, нужно:

  • высчитывать проценты, пользоваться каникулами;
  • отчислять не больше 40 процентов зарплаты;
  • не просрочивать платежи, стараться погасить быстрее.

И главное — не брать непосильную ношу. Ведь главный залог эффективного взаимодействия и дальнейшего сотрудничества с банком это возвращение взятой суммы. Займы не должны является чем-то непонятным или сложным, займы — инструмент осуществления целей человека.

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