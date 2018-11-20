Прогноз погоды: синоптики рассказали, какая будет зима в Крыму

Согласно прогнозу погоды, который озвучили специалисты Гидрометцентра, предстоящая зима в Крыму будет тёплой, без обильных осадков и резких температурных колебаний.

В частности, синоптики прогнозируют, что снег выпадет на полуострове не раньше декабря. При этом в первый зимний месяц на большей части Крыма столбики термометров поднимутся до отметок, который будут выше климатической нормы.

Поэтому даже дожди, которые обычно заливают крымское побережье в начале зимы, на этот раз не будут столь продолжительными и точно не помешают тем, кто решит провести свой отпуск на полуострове.

А вот в новогоднюю ночь, согласно прогнозу погоды, может похолодать до минус 5-7 градусов. Однако, как говорят сами метеорологи, давать долгосрочный прогноз погоды в Крыму – дело неблагодарное. Но что точно можно сказать, что периоды заморозков здесь будут сменяться оттепелями, что позволит туристам в полной мере оценить зимнюю красоту Севастополя, Алушты, Ялты, Судака и других городов Крыма, которые расположены на побережье Чёрного моря.

В горных районах полуострова синоптики прогнозируют непродолжительные снегопады, как во второй половине декабря, так и в начале января. Но погода при этом будет очень комфортная, что прежде всего порадует любителей лыжных прогулок. Ведь именно горные курорты Крыма привлекают зимой отдыхающих из разных уголков планеты.

Пока же почти на всей территории Крыма прохладно и немного ветрено. По прогнозу погоды от синоптиков, до конца недели ее характер не изменится. Днём, несмотря на температуру воздуха до плюс 7 градусов, будет зябко. Ночью же при небольших заморозках до минус 1 градуса на дорогах ожидается гололедица.

На следующей неделе полуостров вновь накроет циклон. Погода станет ветренной и дождливой. При этом воздух может прогреться до плюс 12 градусов.