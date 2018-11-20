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Москва, 20.11.2018

Путин рассказал, от чего зависит устойчивое развитие нашей страны

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, от чего зависит устойчивое развитие нашей страны.

В телеграмме, направленной участникам форума «Транспорт России», президент отметил, что нормальное развитие любого государства, в том числе и РФ невозможно без чёткой и бесперебойной работы транспортного комплекса, передаёт официальный сайт Кремля.

Кроме того, российский лидер подчеркул, что от чёткого функционирования транспортного комплекса также зависит качество жизни и благополучие людей.

«Поэтому в эту отрасль нужно активнее внедрять современные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности, надёжности и экологичности», – резюмировал Путин.

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