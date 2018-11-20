Саудовский принц может лишиться престола из-за дела журналиста Хашкаджи

Принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может лишиться права наследовать трон. К подобному решению пришли члены королевской семьи Саудовской Аравии в связи с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники близкие к королевскому двору.

Собеседники издания сообщают, что препятствовать восхождению наследного принца на престол собираются десятки принцев и двоюродных братьев. Но пока жив его отец 82-летний король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд препятствий принцу чинить не будут.

Также сообщается, что в поддержку восхождения на престол единственного брата короля Сальмана, принца Ахмеда выступает не только королевская семья, но и высокопоставленные чиновники США.

Напомним, об исчезновении Хашогги стало известно 2 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель The Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.