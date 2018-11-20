В Кремле прокомментировали информацию о выделении земли «бывшим охранникам Путина»

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал появившиеся накануне в СМИ сообщения о выделении земли бывшим охранникам российского лидера Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, власти нашей страны реагируют на появление такой информации, но при её анализе опираются на декларации, которые всегда скрупулезно проверяются, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле прочитали этот материал. И в нем, как отметил пресс-секретарь президента, действительно упоминаются люди, которые занимают высокие должности.

«Но они каждый год подают декларации и о доходах, и о расходах, и о банковских счетах, об имуществе, и все эти данные весьма скрупулезно проверяются соответствующими службами», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что на результаты этих проверок, а именно на достоверность деклараций ориентируются власти страны.

Напомним, накануне в «Новой газете» были опубликованы результаты журналистского расследования, в котором говорится о выделении земельных участков бывшим охранникам Путина. По данным журналистов издания, их стоимость оценивается в сотни миллионов рулей.