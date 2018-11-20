В Москве задержан участник нападения на Буденновск в 1995 году

В российской столице сотрудниками спецслужб задержан Хазвах Черхигов – член банды чеченского террориста Шамиля Басаева.

Согласно информации ФСБ, задержанный участвовал в захвате заложников при нападении на Будённовск летом 1995 года, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, следствие получило свидетельские показания, изобличающие преступную деятельность Черхигова.

В настоящее время боевик, которому в момент нападения на Будённовск было всего 17 лет, доставлен в Управление СК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, летом 1995 года более 150 боевиков захватили в заложники жителей города, которых более пяти суток удерживали в местной больнице. Жертвами теракта стали 129 человек, ещё около 400 – пострадали.