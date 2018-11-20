Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 20.11.2018

В Москве задержан участник нападения на Буденновск в 1995 году

«Expert Online» 2018

В российской столице сотрудниками спецслужб задержан Хазвах Черхигов – член банды чеченского террориста Шамиля Басаева.

Согласно информации ФСБ, задержанный участвовал в захвате заложников при нападении на Будённовск летом 1995 года, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, следствие получило свидетельские показания, изобличающие преступную деятельность Черхигова.

В настоящее время боевик, которому в момент нападения на Будённовск было всего 17 лет, доставлен в Управление СК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, летом 1995 года более 150 боевиков захватили в заложники жителей города, которых более пяти суток удерживали в местной больнице. Жертвами теракта стали 129 человек, ещё около 400 – пострадали.

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
      Ангела Меркель поставила точку в спорах вокруг «Северного потока-2»
    2. Рубль нацелился на большой отскок
      Рубль нацелился на большой отскок
    3. Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии
      Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии