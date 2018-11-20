В ЦБ РФ оценили ущерб для экономики РФ от новых санкций

Александр Морозов – директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ – рассказал о возможном эффекте от новых антироссийских санкций.

По его словам, новые ограничительные меры против нашей страны повлияют на российскую экономику, однако это влияние будет не такое существенное, как в 2014-2015 годах, передаёт «Экономика сегодня».

«Эффект, конечно, будет, но в большинстве сценариев гораздо слабее, чем тот эффект, который наблюдался несколько лет назад», – сказал Морозов.

Он также добавиk, что в настоящее время у регулятора есть все необходимые инструменты для того, чтобы стабилизировать финансовый рынок России даже в экстремальных ситуациях.

«У нас есть все ресурсы и инструменты, никаких проблем с тем, чтобы их задействовать, нет», – резюмировал директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.