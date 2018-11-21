Авиация коалиции во главе с США применила в Сирии белый фосфор

Международной коалиции, возглавляемая США, при авиаударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применила белый фосфор, который запрещён международными конвенциями.

Жертвами атаки стали десятки мирных жителей города Хаджин, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, в результате авианалёта сотни человек пострадали. Их точное число пока не называется. Известно лишь, что среди погибших и раненых в основном женщины, дети и пожилые люди.

Напомним, сирийские власти неоднократно призвали ООН принять меры против международной коалиции, которая регулярно использует при ударах по гражданским и военным объектам в САР белый фосфор. Кроме того, в Дамаске требуют прекратить незаконное пребывание иностранных военных на территории Сирии.

Между тем, представители военного ведомства США, не раскрывая, какие боеприпасы применяются в Сирии, утверждают, что они соответствуют всем международным нормам.