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Москва, 21.11.2018

Авиация коалиции во главе с США применила в Сирии белый фосфор

«Expert Online» 2018

Международной коалиции, возглавляемая США, при авиаударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применила белый фосфор, который запрещён международными конвенциями.

Жертвами атаки стали десятки мирных жителей города Хаджин, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, в результате авианалёта сотни человек пострадали. Их точное число пока не называется. Известно лишь, что среди погибших и раненых в основном женщины, дети и пожилые люди.

Напомним, сирийские власти неоднократно призвали ООН принять меры против международной коалиции, которая регулярно использует при ударах по гражданским и военным объектам в САР белый фосфор. Кроме того, в Дамаске требуют прекратить незаконное пребывание иностранных военных на территории Сирии.

Между тем, представители военного ведомства США, не раскрывая, какие боеприпасы применяются в Сирии, утверждают, что они соответствуют всем международным нормам.

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