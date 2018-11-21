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Москва, 21.11.2018

Курс доллара: рынком снова правит страх

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: рынком снова правит страх
Zuma/TASS

Курс доллара снова растет на фоне увеличения рисков мирового кризиса, сообщает Рейтер. Американская валюта оттолкнулась от двухнедельного минимума, которого она достигала после "голубиных" заявлений представителей ФРС на прошлой неделе. 

«Сейчас на валютных рынках царят опасения замедления экономического роста, что приводит к спросу на валюты-убежища, такие как доллар и иена», - отмечает главный стратег рынков CMC Markets Майкл МакКарти. 

Курс доллара в среду незначительно снижается к основным мировым валютам на фоне попыток инвесторов зафиксировать прибыль после значительного роста индекса доллара днем ранее, сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 8.22 мск индекс доллара терял 0,06%, до 96,78 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с 1,1370 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 112,88 иены со 112,77 иены за доллар.
Во вторник индекс доллара рос на 0,65%. Американская валюта как надежный актив пользовалась повышенным спросом в свете распродаж на мировых фондовых рынках. Это же ограничивает коррекцию курса доллара в среду.

По итогам торгов во вторник 20 ноября курс доллара к рублю вырос на 60 копеек до 66.17, а курс евро к рублю - на 11 копеек до 75.20. Рубль перешел к падению во второй половине дня на фоне стремительно дешевеющей нефти. Однако ослабление российсккой валюты было умеренным. Другие факторы - налоговый период и отсрочка санкций США против РФ - продолжают поддерживать рубль.

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