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Москва, 22.11.2018

«Курс доллара не справится с этим шоком»

«Expert Online» 2018
  • «Курс доллара не справится с этим шоком»
DPA/TASS

Курс доллара перейдет к обвалу, если падение цен на нефть продолжится, прогнозируют аналитики из TD Securities. Об этом пишет Bloomberg.

Пока американская валюта выдерживает давление нефтяных цен за счет долларового carry trade. Однако экономика США не справится с нефтяным шоком и перейдет к снижению, что с неизбежностью отразится негативно на курсе доллара.

«Последние несколько месяцев доллар выигрывал от carry trade, которая основывалась на низкой волатильности и относительном росте валюты», - поясняют аналитики. «Крушение нефти будет иметь значение, поскольку США сейчас являются одним из значимых крупнейших производителей нефти. Это станет потрясением для одной из ключевых отраслей в США».

Курс рубля слегка снизил темпы укрепления к доллару и евро, продемонстрированные ранее в ходе торгов среды, на фоне ослабления роста цен на нефть. Поддержку рублю в среду оказывал небольшой отскок рынка "черного золота" после обвала накануне и стабилизация рынка ОФЗ на фоне удачных аукционов Минфина РФ.

Курс доллара США составил 65,89 рубля к закрытию основной торговой сессии среды, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,06 рубля, опустившись на 19 копеек.

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