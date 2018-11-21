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Москва, 21.11.2018

Газпром сокращает вложения в «Северный поток - 2»

«Expert Online» 2018

«Газпром» пересмотрел план инвестиций в проект «Северный поток-2» на 2018 год, сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию инвестиционной программы на 2018 год. В прежней версии документа на проект строительства газопровода было запланировано выделение 114,5 млрд руб., в новой — 92,18 млрд руб.

По сравнению с вариантом, объявленным в начале года, инвестиции в строительство газопровода «Северный поток-2» сокращены более чем на 22 млрд руб.

Программа была принята 20 декабря 2017 года. Общий объем инвестиций, предусмотренных программой, составлял 1,278 трлн руб.

Также уменьшаются инвестиции в проект «Турецкий поток» с 182,4 млрд руб. до 172,449.

А вот  вложения в комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе станции «Портовая» в Ленинградской области увеличены с 45,496 млрд руб. до 74,012 млрд руб. В систему газопроводов «Ухта — Торжок — 2» будет вложено 46,247 млрд руб. взамен ранее предусмотренных 48,123 млрд руб.

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