Легендарное танцевальное шоу, входящее в тройку лучших ирландских шоу современности, выступит в Крокус Сити Холле 3 декабря

Невероятная энергия движения, отточенность и синхронность, сочетание народных элементов с современными ритмами мегаполиса – все это делает Rhythm оf the Dance одним их самых популярных и востребованных шоу в мире: ежегодно артисты дают более 200 представлений во всех точках земного шара. Шоу любят и в столице: впервые посетив Москву в 2002 году, Rhythm оf the Dance каждый раз возвращается на лучшие площадки города по просьбам истинных ценителей ирландских танцев и каждый раз собирает стопроцентные аншлаги. В Европе выступления Rhythm оf the Dance также невероятно популярны: шоу посмотрели уже более двух миллионов зрителей.

Особый колорит и безупречная техника национального ирландского танца заставляют быстрее биться сердца зрителей по всему миру и завораживают всех, кто когда-либо видел это представление. В течение двух часов артисты с помощью выразительного танца рассказывают историю своей страны и знакомят с ее лучшими музыкальными традициями – от зажигательной джиги до лирической баллады, сделавшими шоу знаменитым во всем мире.

Rhythm оf the Dance – лидер в мире ирландского танца, стремящийся сохранить чистоту его традиций, и в то же время представить танец в самом современном виде. Rhythm оf the Dance – это танцы, музыка, театр, импровизация, современные спецэффекты и потрясающий сценический свет, все вместе поражающее своим масштабом и мастерством. Зрителей ждет феерический коктейль из самобытных кельтских мелодии, фирменного ирландского степа, живой музыки и завораживающего пения солистов.

Продолжительность: 1 час 30 минут.