Хорошо плавающим курсом

После падения ниже 63 долларов за баррель в ходе торгов 20 ноября 2018 года стоимость нефти начала постепенное восстановление, хотя и достаточно медленными темпами. Эксперты полагают, что в сырьевом сегменте высокая волатильность в ближайшее время сохранится, тогда как «привязанный» к нему рубль будет довольно стабильным.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent во вторник опустилась на 6%, до 62,7 доллара за баррель, передает РБК. Цены на нефть марки WTI, в свою очередь, рухнули на 5,5%. В среду же, 21 ноября, мировые цены на нефть постепенно растут. Так, январские фьючерсы на WTI подорожали на 1,37%, до 54,16 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 1,36%, до 63,38 доллара за баррель.

За октябрь-ноябрь падение стоимости барреля нефти Brent составило 28%, напоминает аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. Причины были как политические, вербальные, так и традиционные, которые основаны на экономическом законе спроса и предложения. Так, в мире нефтетрейдеры наблюдали, что растет объем предложения, а спрос не растет. Трамп со своей агрессивной политикой будет и дальше давить на ОПЕК с целью не допустить решений о снижении объемов добычи нефти в мире. Кстати, отметим, что к этому вопросу еще вернутся в декабре. И, кроме всего, индекс доллара США находится в восходящей тенденции не только за последние два месяца (+3%), но и с начала текущего года в целом (+5,3%).

Если говорить о целях падения цен на энергоресурсы, то они еще не реализованы, уверен эксперт, и стоит ждать новых распродаж. Для Brent целью стоит отметка 61-60 доллар США за баррель. По оценкам МВФ, баррель Brent может достичь уровня 60 долларов. Для WTI 53,4 и 49 долларов — важные технические поддержки, к которым будут стремиться продавцы. После реализации этих уровней, более вероятно, что начнется логичная коррекция процентов на 20-25. Снова, в рамках рыночных законов, это будет некоторой фиксацией прибыли к завершению года.

На 2019 год, добавляет Евгений Удилов, прогнозы строить с высокой точностью не получится, так как впереди изменение монетарной политики США под гнетом торговых и валютных войн, замедление темпов роста мировой экономики и неопределенность с решением ОПЕК по добыче нефти.

Что же касается «привязанной» к «черному золоту» российской валюты, то рубль учел падение цены на нефть еще накануне вечером, поэтому в среду резких реакций в рублевых парах может и не быть, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Корреляция с нефтью восстанавливается у рубля в четком виде, как только сырьевой рынок накрывает повышенной волатильностью. Сейчас стоит обратить внимание на аукцион Минфина по размещению ОФЗ (20 млрд руб. на таком мрачном внешнем фоне можно и не привлечь) и поведение DXY, индекса доллара, который во вторник бурно повышался. В совокупности для рубля все это может перекрыть поддержку со стороны налогового периода. При таком раскладе консолидация в коридоре 66,00-66,45 руб./долл. вполне вероятна в ближайшее время.