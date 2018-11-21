Опубликован рейтинг стран с самым высоким риском гибели при стихийных бедствиях

Составлен мировой рейтинг наиболее опасных стран в плане гибели от стихии, сообщает журнал Der Spiegel.

Рейтинг подготовлен специалистами немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft под руководством профессора Катрин Радтке. В ходе исследование были проанализированы данные 171 страны с точки зрения статистики природных катастроф, а также уровня подготовленности местных властей к подобным катаклизмам.

Наиболее опасными местами на Земле оказались тихоокеанские острова Вануату и Тонга, где риск гибели в случае стихийного бедствия очень высок. При этом особую опасность для этого региона представляют землетрясения, цунами и ураганы. Аналогичная ситуация наблюдается с Филиппинами, где также высок риск оползней и извержений вулканов.

Весьма подвержены влиянию стихии и государства Центральной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. В категорию риска также попали страны Центральной Америки, Западной и Центральной Африки, а также Юго-Восточная Азия.

Наиболее безопасными странами с точки зрения риска возникновения природных катаклизмов оказались Катар, Мальта и Саудовская Аравия.

«Риск катастроф распределен неравномерно, он приходится, прежде всего, на островные государства и страны с низким или средним уровнем дохода в Океании, Азии и Центральной Америке», — отметили специалисты.

Главным фактором безопасности страны является инфраструктура страны, так как благодаря хорошо развитой сети дорог и аэропортов возможно обеспечить эвакуацию людей и быструю реакцию спасательных служб.

Также большое значение исследователи придают стабильности электросетей, обеспеченности чистой питьевой водой и достаточному количеству медицинских учреждений и персонала.