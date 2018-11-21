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Москва, 21.11.2018

Прогноз погоды: в Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности

«Expert Online» 2018

Из-за сильного ветра, который ожидается в четверг, 22 ноября, Гидрометцентр объявил на всей территории Москвы и Подмосковья «жёлтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра столичный регион полностью окажется под влиянием антициклона, который уже сегодня вечером придёт в Москву с Балтики.

Вечером 21 ноября погода в столице и области испортится – будет облачно и ветрено, а столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза.

В ночь на 22 ноября ещё немного похолодает – до минус 7 градусов. Днём в четверг ожидается облачная погода. При температуре 1-3 ниже нуля пойдёт небольшой снег, скорость ветра усилится до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

При усилении ветра рекомендуется ограничить пребывание на улице. Если по различным причинам сделать это не представляется возможным, то нельзя прятаться от ветра около стен домов, в недостроенных или аварийных зданиях, а также возле рекламных щитов и под деревьями.

А вот прогноз погоды в Москве на 14 дней вполне благоприятный. Хотя к концу следующей недели возможно временное похолодание.

В эти же выходные температура воздуха в регионе днём будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза. В ночные часы – от 5 до 7 мороза.

По-настоящему серьёзные снегопады придут в Москву и Подмосковье в последние дни ноября. Они будут сопровождаться метелью и снижением температуры воздуха.  Ожидается, что термометры будут показывать минус 15 градусов в ночные часы и минус 10 – в дневные. Как считают синоптики, это предвещает суровую зиму. Об этом же говорят и народные приметы: если в конце ноября резко холодает, то жди морозную, продолжительную зиму.

Напомним, ранее метеорологи прогнозировали, что зима в Москве и области будет немного ниже климатической нормы.

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