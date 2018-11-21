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Москва, 21.11.2018

В Госдуме отреагировали на результаты выборов главы Интерпола

«Expert Online» 2018

Антон Морозов – член комитета по международным делам нижней палаты парламента РФ – прокомментировал итоги выборов главы Интерпола.

По его словам, итоги сегодняшнего голосования - это результат давления на членов Генеральной ассамблеи Интерпола со стороны США, передаёт RT.

«Вмешательство политиков недопустимо», - отметил депутат. При этом он убеждён, что тот факт, что это произошло, негативным образом скажется на работе Интерпола.

«Может быть продолжена практика игнорирования запросов на выдачу преступников», – считает Морозов, подчеркнув, что не имеет ничего против избрания Ким Чон Яна главой организации.

«Южная Корея нейтральная страна и придерживается взвешенного подхода к международной политике», – резюмировал Морозов.

Ранее сообщалось, что по мнению ветерана СВР, члена Совфеда Игоря Морозова, Вашингтону не нужен независимый глава международной полиции, который бы мешал им использовать эту организацию для незаконного ареста наших соотечественников по всему миру.

Именно поэтому, как подчеркнул сенатор, США не позволили представителю России Александру Прокопчуку возглавить Интерпол.

Напомним, Генассамблея Интерпола избрала новым президентом организации представителя Южной Кореи Ким Чон Яна, несмотря на то, что явным фаворитом выборов являлся российский генерал Александр Прокопчук. 

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